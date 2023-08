Osiglia, il lago è dimezzato ma lo sport non si ferma. Il sindaco Scarzella: "L'acquedotto regge, speriamo di proseguire cosi"

L'arrivo dell'estate in Val Bormida porta con sé una minaccia costante e temuta: l'emergenza siccità. Ogni anno i comuni della zona si preparano a fronteggiare questo spauracchio ricorrente, poiché la carenza di precipitazioni mette a dura prova le risorse idriche e l'equilibrio ambientale.

L'impatto devastante della siccità è avvertito da agricoltori, cittadini e amministratori locali, poiché i livelli dei fiumi si abbassano e i pozzi si prosciugano, minacciando l'approvvigionamento idrico essenziale per le comunità della valle.

La sensibilizzazione della popolazione sulla necessità di ridurre i consumi idrici rappresenta un'azione fondamentale. Ordinanze sindacali, campagne di informazione e pratiche di utilizzo responsabile spingono i valbormidesi a ridurre gli sprechi.

A Osiglia, il più grande bacino artificiale della provincia di Savona si presenta dimezzato. Al 31 luglio, secondo gli ultimi dati forniti da Tirreno Power, gestore dell'impianto, il livello dell'acqua è sceso al 50% circa della sua capacità massima, corrispondente a soli 6.380.000 m³, rispetto ai 13 milioni di metri cubi che l'invaso è in grado di contenere. La situazione attuale è comunque leggermente migliorata rispetto al mese di maggio, quando il livello del lago era appena sopra i 5 milioni di metri cubi d'acqua.

"La pioggia è stata scarsa, quindi il lago non è al massimo invaso - spiega il sindaco Paola Scarzella - Le attività sportive, canoa e triathlon, vengono comunque svolte. Certo, bisogna camminare un pochino per raggiungere l'acqua. Tali disagi ovviamente, non dipendono da noi".

"Per quanto riguarda l'acquedotto, incrociando le dita, al momento non abbiamo riscontrato grandi difficoltà", aggiunge il primo cittadino.

L'impianto idrico è ancora gestito in proprio dal comune valligiano: "Il mese di agosto rappresenta il periodo di massima affluenza turistica, speriamo di reggere", conclude il sindaco. Fino adesso l'amministrazione Scarzella non ha diramato nessuna ordinanza anti-spreco.