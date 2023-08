Alice Menaballi in Canada sotto la bandiera Pirates, sarà ospite all'Università di Montreal

Grandi novita ed ottime notizie in casa Pirates.

Iniziamo dallo staff tecnico dove la nostra Offensive Coordinator ALICE MENABALLI sara’ ospite, insieme al nostro OL Coach Giovanni Modena, della Universita’ di Montreal in Canada.

Grazie ai buoni rapporti del nostro Coach Modena, che in passato ha collaborato con l’universita’ canadese, si sono aperte le porte per una settimana di perfezionamento ed aggiornamento anche per la nostra coach.

Il team canadese dei Les Carabins partecipante al campionato di 1° divisione college, classificati al secondo posto nell’ultimo campionato disputato, inizierà la preparazione per la prossima stagione agli ordini del capo allenatore HC Marco Laleduca che insieme al suo staff saranno a disposizione di Alice Menaballi per trasmetterle nuove informazioni ed aiutarla a migliorare ed ampliare il suo bagaglio tecnico.

Inoltre la dirigenza savonese, sta organizzando con l’universita canadese la possibiltà di mandare anche alcuni atleti per permettere loro di svolgere attività universitaria di studio e sport.

Una grande opportunita per i ragazzi che potranno cosi seguire in una grande università, sia un percorso di crescita per il nostro sport che per lo studio.

Un'altra grande notizia piu che novita , e’ la conferma della nostra giocatrice CAROLA BIANCHELLI nella nazionale femminile flag senior che andra a disputare a Limerick in Irlanda , i campionati europei di categoria in programma dal 17 al 21 Agosto. Un altro grande traguardo raggiunto dalla nostra Carola, atleta di punta del sodalizio pirata, gia vincente in passato nel campionato europeo Under 17 femminile.

Nel frattempo, con la disputa a Torino del 2° bowl regionale svoltosi in data 30 Luglio, si e’ conclusa la prima parte del campionato italiano di 2° divisione nazionale flag football (senza contatto).

I nostri ragazzi hanno nuovamente incrociato le flag contro i Bulldogs Toirano, Minotauri Torino ed Alfieri Asti. Come da pronostico sono stati i Minotauri Torino ad aggiudicarsi il bowl ed ora comandano la classifica con 5 vinte ed 1 persa , seguono i Bulldogs Toirano con 3 vinte e 3 perse poi i Pirates 1984 e gli Alfieri Asti con 2 vinte e 4 perse.

Nel bowl disputato grande battaglia nel acceso derby del ponente con i Bulldogs nuovamente vittoriosi per 34 a 32 contro i Pirates, ma con molta fatica rispetto alla prima giornata, a significare la crescita in questo sport dei nostri ragazzi. A seguire pirati sconfitti dai Minotauri per 47 a 26 ( con record di punti segnati ai Minotauri, aspiranti al titolo) ed infine pirati vincenti contro gli Alfieri per 44 a 32.

Appuntamento per il 10 Settembre, sempre ad Asti per l’ultimo bowl di stagione regolare che decreterà il ranking per le finali di Grosseto in programma il 23 e 24 Settembre.