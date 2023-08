Calcio. Debenedetti sprinta col Mantova, doppietta nel 6-1 al Vigasio (VIDEO)

Si è conclusa pochi istanti fa la terza amichevole del Mantova precampionato: i virgiliani hanno affrontato il Vigasio e Alessandro Debenedetti ha subito avuto l'occasione di mettersi in mostra dopo la firma con il sodalizio biancorosso.

L'attaccante finalese di proprietà del Genoa è riuscito infatti a mettere a segno una doppietta di ottima fattura nel 6-1 odierno contro i veneti (spettacolare il secondo gol con un sinistro di prima intenzione all'incrocio dei pali). Per Alessandro è la terza marcatura settimanale tenuto conto della rete realizzata all'Atletico Castegnato.

Il Mantova con l'impegno odierno ha chiuso il ritiro di Veronello, ora è previsto il ritorno in Lombardia per la squadra diretta da Davide Possanzini con l'obiettivo di affinare ulteriormente la preparazione in vista dei primi impegni ufficiali.





Il video di Davide Fochi: