Calcio. Dopo 13 anni si chiude l'avventura blucerchiata di Paolo Viviani: "Collaborazione finita, auguro alla Samp di tornare in A"

Anni di emozioni e soddisfazioni, in cui ho conosciuto persone che mi hanno trasmesso tanto e mi hanno aiutato nel mio percorso lavorativo. In questi anni ho lavorato assieme ad un grande gruppo di preparatori dei portieri, capaci e professionali. Insieme siamo riusciti a valorizzare portieri come Falcone, Massolo, Krapikas, Tozzo e tanti altri che tutt’oggi giocano in società professionistiche. Con queste persone avrò sempre un rapporto di amicizia che andrà oltre quello lavorativo. Sarà sempre indelebile nel mio cuore il ricordo della promozione della serie B alla A, raggiunta con un’impresa, al fianco del Mister Iachini. Aver allenato i portieri della 1º Squadra è stato per me un onore. Un ringraziamento a tutti i Direttori, staff Medico e Allenatori (Tufano in primis) con i quali ho collaborato in questi anni. Auguro a tutti quelli arrivati un buon lavoro e l’augurio alla Sampdoria di tornare al più presto in serie A".