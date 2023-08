Da quest’anno i ragazzi di mister Saltarelli potranno contare sulla professionalità e l’impegno della dott.ssa Alice Rosso, laureata in scienze motorie, che sarà la nuova preparatrice atletica.

Un volto non completamente nuovo per la compagine vadese, in quanto già sul finire della scorsa stagione la stessa aveva iniziato un percorso di collaborazione con la società.