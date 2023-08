Tiro con l'Arco: 6 atleti gialloblù a Mallare per una gara di 18 metri all'aperto

Oggi a Mallare (SV) si è svolta una gara di tiro con l'arco 18 metri all'aperto. I portacolori gialloblù vi hanno partecipato con 6 atleti.

Nella divisione compound master maschile primo posto per Vittorio Pasqualotto.

Nella divisione arco nudo secondo posto senior femminile per Lucia Lenzi.

Nei master maschile primo posto per Cesare Prette, terzo posto per Maurizio Gabrielli, quarto posto per Beppe Capalbo, ottavo posto per Cesare Argento.

La squadra master maschile arco nudo con Prette, Gabrielli, Capalbo si aggiudica il primo posto.