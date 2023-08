Calcio. Stefano Sturaro in campo con la Sanremese per il test contro la Primavera della Sampdoria (foto)

Test in maglia Sanremese per l'ex Genoa Stefano Sturaro. Il centrocampista classe '93 ha giocato con la maglia della squadra della propria città l'amichevole contro la Primavera della Sampdoria disputata ieri sera allo stadio "Comunale" di Sanremo.

Sturaro, ex capitano dei rossoblu, è in attesa di un nuovo contratto dopo la fine dell'accordo che lo legava alla squadra nella quale è cresciuto. Per lui, poi le esperienze con le maglie di Juventus e Verona prima di tornare al Genoa ed essere tra i protagonisti del ritorno in Serie A.