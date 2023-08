Calcio, Carcarese. Un nuovo portiere per i biancorossi, annunciato Raffaele Callegari

Il comunicato:

Saranno tre i portieri a disposizione di mister Chiarlone per la prossima stagione della Carcarese in Promozione. A Luca Giribaldi e Tommaso Delfino, si aggiunge infatti il giovane Raffaele Callegari.

Classe 2004, Callegari da bambino ha giocato nel Pallare e nella Cairese, poi per diversi anni ha deciso di abbandonare il calcio fino a quattro stagioni fa, quando ha indossato di nuovo la maglia del Pallare, suo paese d’origine, ma questa volta in Prima Squadra. Lo scorso anno, ha invece militato nel Cengio, sempre in Seconda Categoria.

“Sono molto felice di essere qui – commenta Callegari – non avendo fatto il settore giovanile, anche solo l’esperienza di allenarmi a Carcare per me può essere molto formativa, soprattutto al fianco di un giocatore d’esperienza come Giribaldi”.

È d’accordo il direttore sportivo Edoardo Gandolfo: “Cercavano un terzo portierie per completare il reparto e abbiamo saputo che Raffaele non si sarebbe fermato a Cengio, quindi lo abbiamo contattato e lui ha accettato con entusiasmo. Crediamo che per lui la Carcarese possa essere un’ottima palestra per migliorarsi e crescere”.