Calciomercato, Ventimiglia. Preso Valentino Cassini, dal Camporosso ecco Arena e Latella

Il comunicato:

Il Ventimiglia Calcio comunica di aver tesserato per la prossima stagione sportiva i giocatori: Valentino Cassini, Giacomo Latella e Luigi Arena.

Giocatore ben strutturato fisicamente e dai piedi buoni, Cassini (nato nel 2002) è un centrocampista giovane, ma vanta già una discreta esperienza in campionati importanti. Cresciuto nel settore giovanile dell’Ospedaletti, nel suo percorso di crescita è stato utilizzato in tutti i ruoli del centrocampo, dimostrandosi giocatore affidabile e abile anche in fase realizzativa. Esordisce in prima squadra nella stagione 2018-19, quella del salto di categoria dalla Promozione all’Eccellenza.

La stagione successiva, in Eccellenza, raggiunge le 17 presenze, prima che i campionati vengano fermati per il Covid.

Riparte con l’Ospedaletti, ma dopo un altro stop dei campionati dilettantistici, a dicembre va in prestito al Follonica Gavorrano con cui esordisce in Serie D.

Tornato alla base, viene girato nuovamente in prestito in serie D, al Latte Dolce Sassari. In Sardegna colleziona 15 presenze.

Inizia la scorsa stagione con l’Imperia, in Eccellenza (8 presenze e 1 gol), ma a dicembre torna ad Ospedaletti, disputando un ottimo girone di ritorno (16 presenze e 2 reti).

Giacomo Latella (anche lui del 2002) ha iniziato a tirare calci al pallone nel settore giovanile del Ventimiglia, è poi passato all’Ospedaletti, dove ha esordito in Prima squadra nel campionato di Eccellenza 19-20. Ha giocato le due ultime stagioni a Camporosso, in Promozione e Prima Categoria.

Anche per Luigi Arena (1991) si può parlare di ritorno a casa. “Gigi” (ottimo difensore) ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile granata fino all’esordio in Prima Squadra nel campionato di Eccellenza 2009-10. Ha poi giocato nel Don Bosco Vallecrosia e nel Camporosso.