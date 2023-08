Pallacanestro Alassio, la terza edizione del 3 contro 3 chiude con numeri record

La terza edizione dell’ANGT 3x3 di basket che si è svolta il 4 e 5 agosto ha avuto numeri record con settanta squadre e quasi trecento partecipanti.

Venerdì sera sono scese in campo ben 18 squadre Senior dove dopo più di tre ore di incontri ha visto vincere i torinesi “Danieli” che hanno superato gli imperiesi “Banana Joe”, terza piazza per gli alassini “Messi Male” e “Diano Marina”. Nella femminile vincono le savonesi “Fantastiche 4” sulle ponentine “Teambroglio”.

Sabato mattina è stato il turno dell’Under 12 con dieci squadre iscritte e dell’Under 14 con nove compagini a contendersi i premi. Nella categoria dei più piccoli vince la compagine di Lavagna denominata “Tigu” che supera in finale gli alassini “Screan Team”, terza piazza per i dianesi "Lo“ Amigos”. Nell’Under 14 successo per gli alassini “Golden Dance Warriors” ai danni dei Sanremesi “Armanicomio”, terza piazza per i “LombardoLiguri”. Nel femminile vittoria alassina con “AVB”.

Sabato pomeriggio ha visto scendere in campo l’Under 13 (undici squadre partecipanti), l’Under 15 (quattordici formazioni al via) e l’Under 17 (otto squadre). In Under 13 vittoria per i lombardi “SbancaVarese” ai danni dei genovesi-loanesi, terza piazza per la compagine del “Tigu”. In Under 15 vincono i piemontesi “GGS” che superano in finale gli alassini “Bene ma non Ben Simmons” e terza piazza per “Viva la Fiba”; nel femminile vincono le bordigotte “Arnani Gin’s” sulle alassine “MGMG”. L’Under 17 ha visto vincere il quartetto di New Bk Abc Ponente (Alassio-Ceriale) denominato “Pick and pop Corn” ai danni dei vadesi di “SDS”, terza piazza per “Alley oop”. Nel femminile successo per le ponentine alassine “Nbarazzanti”

“Come si può vedere dall’elenco delle squadre che si sono piazzate ai primi posti il torneo sta assumendo un carattere quasi nazionale con squadre piemontesi, lombarde e naturalmente liguri. Il 3x3 sta prendendo sempre più piede tra i giovani e a noi ha fatto molto piacere consentire a tutti di divertirsi e continuare a coltivare anche in estate la passione per la palla a spicchi. Ringraziamo la Delegata allo sport del Comune di Alassio Roberta Zucchinetti per il patrocinio all’evento, ringraziamo Armani Junior Program e Derthona Basket per la vicinanza all’evento con loro materiale; Derthona addirittura con la presenza di Paolo De Ross a premiare i ragazzi e le ragazze sabatomattina. Ringraziamo le tantissime attività alassine che ci sono state vicine dando dei premi alle squadre vincitrici. Sperando di non dimenticare nessuno ringraziamo: Brattin, Sol Ponente, Perlecò, Rudy, Liquid, Yogorino, Pasticceria Oliva, Simo La Pasticceria che Sognavo, Gelateria Olepeti , Pasticceria San Francesco, il Social Bar Non Uno Meno e il parrucchiere di Albenga Simo Hairs. Un ultimo grazie va ai tanti volontari della Pallacanestro Alassio che hanno dato una mano per la realizzazione dell’evento perché senza di loro manifestazioni di questa dimensione non si potrebbero organizzare. Ora, come Pallacanestro Alassio, siamo già proiettati verso il Camp di Settembre e l’inizio della prossima stagione in collaborazione ad ABC Ponente ma prima, per quanto riguarda il 3x3, diamo appuntamento al 2024 con la quarta edizione”.