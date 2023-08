Calcio. Frumento replica a Cittadino: "Il Savona non è una merce che si vende o si compra, la fede la si ha o non la si ha"

Ermanno Frumento è ben concentrato sulla stagione alla guida del Città di Savona. Ma il tecnico biancoblu ha voluto comunque replicare a Massimo Cittadino dopo le accuse rivoltegli nell'intervista pubblicata stamattina.

Frumento è stato infatti additato di "fare passerella" e di aver accusato apertamente la società durante l'annata alla guida del Savona Fbc.

"Non rinnego una sola parola di quello che ho detto in difesa dei miei ragazzi - ha esordito Frumento - sempre nel rispetto della storia della società che rappresentiamo. Continuerò a farlo fino a che me ne sarà data la possibilità, a testa alta e guardando negli occhi i miei interlocutori.

Savona non è un marchio che si vende e si compra, non è una merce che si mette sul piatto della bilancia. Il Savona è una fede: ce l'hai o non ce l'hai, è una passione che senti, una storia che conosci o non conosci.

Nessuno toccherà l'orgoglio che si prova rappresentando questi colori e con l'aiuto dei nostri tifosi supereremo anche questa umiliazione".