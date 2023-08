Calcio. Il Città di Savona sbarca ufficialmente al Bacigalupo, consegnate le chiavi ai biancoblu: "Due allenamenti settimanali e non escludiamo qualche partita" (FOTO E VIDEO)

Il Città di Savona si allenerà allo stadio Bacigalupo e non è da escludere che vengano organizzate anche delle partite, amichevoli, ma non solo, forse anche di campionato.

Questa mattina è avvenuta la consegna delle chiavi da parte di Bertrand Viti, numero uno dell'Amatori Calcio Savona che ha in gestione l'impianto di via Cadorna insieme al Savona Rugby e Nadia De Marchi, vicepresidente del neonato sodalizio biancoblù.

Probabilmente da fine agosto, inizi di settembre, i ragazzi guidati da mister Ermanno Frumento potranno così calcare l'erba del campo, anche se non attualmente al massimo delle sue potenzialità.

"E' come ritornare indietro nel tempo, sicuramente poi probabilmente utilizzeremo anche il campo per delle partite (i match casalinghi verranno disputati allo stadio Picasso di Quiliano.ndr), vedremo man mano che passeranno i mesi cosa riusciremo a fare. Avremo la segreteria e il nostro magazzino qua grazie alla collaborazione con Viti e Armellini e speriamo di proseguire per molto tempo" ha spiegato la vicepresidente De Marchi.

"Era naturale che il biancoblu sventolasse su questo impianto, chiaramente lo stadio è aperto a tutti come ho sempre detto alle altre società sportive. Ma era un punto d'onore fare un accordo per avere il Città di Savona qua - ha proseguito Viti - La speranza è averli anche per qualche partita quest'anno e farla diventare poi casa loro in maniera definitiva".

Al momento proseguono i lavori sullo stadio ed è stata completata la sistemazione di uno spogliatoio, con un altro in fase di definizione.

"L'acqua c'è, la ditta incaricata di fare l'impianto di riscaldamento è stata appaltata, siamo leggermente indietro con la luce e contiamo entro fine agosto di avere chiuso anche questa partita. A livello di primi lavori, spogliatoi e campo siamo apposto. Stiamo mantenendo e curando l'erba, stiamo ragionando su delle tecnologie che ci possano dare una mano sul manto per mantenerlo a renderlo più adatto per ospitare delle partite".

A settembre non è da escludere una festa dedicata ai tifosi.