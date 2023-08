Roller Sports Vado Ligure: Martina De Grado chiude la stagione estiva con un tris di medaglie: "Ora un po' di riposo, poi gli ultimi appuntamenti di settembre"

Si è conclusa nel migliori dei modi la stagione dell’atleta della Roller Sports Vado Ligure Martina De Grado, la giovane promessa della neonata società vadese ha fatto il pieno di medaglie nell’ultima gara prima delle “ferie” estive.

Sulla pista di Santa Maria Nuova, Martina ha collezionato un oro nella 500 metri sprint, un argento 5000 metri ad eliminazione e un bronzo 1000 metri in linea, questo insieme ad altri brillanti risultati le hanno permesso di aggiudicarsi la speciale combinata sprint e di giungere seconda nella classifica finale della manifestazione riservata alle categoria ragazze.

“Sono molto stanca ma allo stesso tempo sono molto felice - ha raccontato Martina - è stata una stagione molto impegnativa ma ricca di soddisfazioni soprattutto per i due argenti ai campionati italiani frutto dei duri allenamenti alla quale mi sottopongo sotto la guida dei miei tecnici (Massimiliano Pittatore, Luca De Grado e Cinzia Austoni) ai quali vanno tutta la mia gratitudine. Ora mi godo un po’ di riposo prima di riprendere gli allenamenti in vista degli ultimi appuntamenti di settembre e per preparare al meglio la prossima stagione.”