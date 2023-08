Calciomercato. Eboli si è fermato a Cengio, il difensore resta in granata

Tante voci di mercato si erano rincorse in queste settimane in merito alla possibile partenza di Alessio Eboli dal Cengio; il difensore dei valbormidesi rimarrà invece in granata, come annunciato dalla società granata.

Eboli era arrivato al Cengio dopo le esperienze con le divise di Altarese e Venaria Reale.

"Siamo felici - ha dichiarato mister Molinaro - perchè Alessio ha sposato quello che è il nostro progetto. C'era tanta "concorrenza" su di lui, anche da categorie superiori, ed era anche normale che fosse così visto il suo background in campionati come Beretti, Eccellenza e Promozione".