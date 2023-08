Volley. Semaforo verde dalla Fipav, varati i campionati regionali di Serie C e Serie D

La FIPAV Liguria rende nota la composizione dei campionati regionali di serie C e D maschile e femminile.

La serie C maschile sarà caratterizzata da un girone unico all'italiana, andata e ritorno, con la partecipazione di Cus Genova, A.P.D. Sant'Antonio, Asd Colombo Volley Genova, Abc Volley Colombiera, As.Dil. Volley Ball Club Savona, Volley Team Finale Ligure, Asd Sabazia Pallavolo, Asd Albisola Pallavolo, Imperia Volley Asd, A.D.M.O. Volley e Volley Ball Club Amis Chiavari.

La serie C femminile vedrà confrontarsi 16 squadre in due gironi all’italiana con andata e ritorno. Nel girone A Cffs Cogoleto, Albaro Volley Genova, Asd Virtus Sestri, Normac Volley Genova Plan Ssd, Pol. C&M Rivieravolley Sanremo, Asd Golfo Di Diana Volley, A.S.D. Cellevarazze Volley e Gabbiano Andora. Nel girone B Polisportiva Altavalbisagno, U.S. Acli S. Sabina, Pol. Audace Gaiazza Valverde, Serteco Volley School Ssd, Apd G Ballerini Podenzana, Asd Pallavolo Futura, Asd Lunezia Volley e A.D.M.O. Volley.

Per la serie D maschile ci sarà un girone unico all'italiana, andata e ritorno, con rappresentate le società Cus Genova, U.S. Acli S. Sabina, Asd Movimento Ragazzi S. Sabina, A.P.D. Sant’antonio, Asd Colombo Volley Genova, A.S.D. Albisola Pallavolo, Asd Pallavolo Futura Avis, Asd Alassio-Laigueglia Pgs Volley, Asd Sabazia Pallavolo, A.D.M.O. Volley, Villaggio Volley Asd e A.D. Pol. Santa Maria 2013.

In serie D femminile al via 20 squadre, suddivise in due gironi da 10 con andata e ritorno. Nel girone A Cffs Cogoleto, Pallavolo Arenzano Ssd Ar.L., Asd Volley Arma di Taggia, Nuova Lega Pallavolo Sanremo, Imperia Volley, Finalmaremola, Pallavolo Carcare, Pol Quiliano, Volley Asd, Asd Sabazia Pallavolo e A.S.D. Albisola Pallavolo. Nel girone B Cus Genova, Sportandgo Ssd Rl, G.S Audax Quinto, Volleyscrivia, Albaro Volley Genova, Normac Volley Genova Plan Ssd, Rainbow Volley La Spezia Asd, Asd Lunezia Volley, Tigullio Sport Team Asd e Asd Scuola Di Pallavolo Carasco.