Savona. L'assessore Rossello benedice l'approdo al Bacigalupo del Città di Savona: "Finalmente si respira aria positiva"

Anche l'assessore allo sport del Comune di Savona, Francesco Rossello, ha voluto porre l'accento sull'accordo raggiunto tra i gestori dello stadio Bacigalupo e il Città di Savona. Come noto il nuovo club biancoblu avrà a disposizione l'impianto per due allenamenti setitmanali:

"L’accordo tra i gestori del Bacigalupo e il città di Savona - ha spiegato l'assessore - è una bella notizia ed un ulteriore passo in avanti nel percorso per il pieno recupero del Bacigalupo. Ci tengo a ringraziare i gestori dell’impianto e la dirigenza del città di Savona che si sono messi a disposizione. In queste settimane abbiamo lavorato in silenzio con l’obiettivo comune di voler raggiungere questo risultato. Come ripeto sempre e dobbiamo ricordarci tutti, la strada è ancora lunga e ci presenterà altri ostacoli da raggiungere. Però finalmente, si respira un’aria positiva e di mutua collaborazione tra i soggetti in campo".