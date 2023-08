Savona ha ospitato il convegno: "Don Lorini una vita per i giovani e lo sport"

Organizzato dal Coni Point Savona, in collaborazione con le associazioni benemerite del Coni, si è svolto nella Sala Rossa del comune di Savona, il Convegno su: "Don Lorini, una vita per i giovani e lo sport". I lavori sono stati aperti da Roberto Pizzorno, delegato del Coni Savona e presidente del Centro Regionale Libertas Liguria Sono intervenuti Francesco Rossello, assessore allo sport comune di Savona, Patrizia Giallombardo, commissario tecnico della Nazionale di Nuoto Artistico e presidente Azzurri e Olimpionici d' Italia di Savona e monsignor Calogero Marino vescovo di Savona-Noli. Moderatore la giornalista Laura Sicco, presidente della storica società di judo, affiliata Libertas, Luigi Sicco Savona che ha intervistato Nicola Lorini, che proprio in questi giorni ha festeggiato i 64 anni di sacerdozio. Al termine del convegno Pizzorno, Giallombardo e Rossello hanno consegnato una ceramica dell' artista albissolese Paolo Giallombardo e una targa e medaglia del Coni.