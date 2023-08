Calcio, Prima Categoria.Si torna all'antico, dalla stagione 2024/2025 64 squadre al via

Le tante novità che hanno coinvolto i campionati dilettantistici nel format e nei regolamenti con l'arrivo della pandemia sono pronte ad essere riassorbite.

Dopo l'Eccellenza, anche la Prima Categoria è nifatti ormai vicina al ritorno al format originale.

Dalla stagione 2024/2025 il numero delle squadre liguri scenderà a 64, con l'ormai chiacchierata reintroduzione dei quattro gironi regionali composti da 16 società ciascuno.

Ciò imporrà un minimo innalzamento delle retrocessioni, dalle 9 dell'anno scorso alle 10 per il campionato ormai al via (due per ciascun raggruppamento).

Il regolamento definitivo è atteso nelle prossime settimane, con la canonica pubblicazione dei meccanismi di promozione e retrocessione.