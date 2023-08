C'era curiosità nel rivedere in campo la Cairese dopo la prima uscita contro l'Alba, soprattutto per le dinamiche in mediana.

Se i gialloblu sapranno coagulare tecnica (che davvero non manca) e intensità, allora sarà davvero difficile mettere in difficoltà i valbormidesi.

Un percorso di crescita e alla ricerca di equilibri da affinare che non spaventa ovviamente Davide Sancinito, pronto come sempre a dirigere il traffico nel cuore del centrocampo.