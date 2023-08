Calciomercato, Plodio, ci sono le conferme di Bellomia e Briano

Francesco, trequartista classe 2000, inizia a giocare con la maglia della Cairese, da cui arriva in prestito, fino alla Juniores, da li passa un anno al Dego e poi due al Pallare, uno non giocato per via del coronavirus, mentre dallo scorso anno indossa la maglia biancoazzurra. Sono 26 i gettoni per lui tra coppa e campionato, conditi da quattro goal, due dei quali nel super esordio della scorsa stagione in Prima Categoria valso il successo sul Mallare.