Di cosa avete bisogno per fare trading di Bitcoin?

Il trading di Bitcoin può essere redditizio per gli individui e le imprese che vi partecipano. Il trading di Bitcoin è diventato prevalente a causa della qualità del Bitcoin in termini di volatilità dei prezzi. A differenza degli asset commerciali tradizionali, i cui prezzi sono piuttosto stabili, il valore del Bitcoin, così come quello delle altre criptovalute, cambia ogni volta. Investire nel mondo in continua evoluzione delle criptovalute? Non guardare oltre Ethereum, che può essere ottenuto senza sforzo tramite il Ethereum Code.

Capire il trading di Bitcoin

Nel 2010 il Bitcoin valeva solo una frazione del dollaro USA. Tuttavia, il prezzo è aumentato con una tendenza imprevedibile. Attualmente il valore del Bitcoin è di circa 20.000 dollari. Il prezzo ha raggiunto un massimo di quasi 70.000 dollari nel novembre 2021. Pur continuando a salire e scendere, il prezzo del Bitcoin è generalmente aumentato nel corso degli anni.

Gli investitori in criptovalute commerciano il Bitcoin come attività speculativa. Comprano o acquistano Bitcoin quando il prezzo è basso e lo vendono quando sale. Così facendo, ottengono un profitto. Applicando diverse strategie di trading di criptovalute, tra cui l'HODLing, in cui l'investitore detiene Bitcoin a lungo termine in previsione di un guadagno elevato, gli investitori in criptovalute possono trarre notevoli vantaggi dal trading di Bitcoin.

Cosa serve per fare trading di Bitcoin

Chiunque può iniziare a fare trading di Bitcoin. Questo perché il Bitcoin non ha molte restrizioni su chi può utilizzarlo per il trading o altro. Tuttavia, prima di iniziare a fare trading di Bitcoin, sono necessari diversi elementi. Eccone alcuni.

Bitcoin

Per fare trading è necessario disporre di Bitcoin. Essenzialmente, il trading di Bitcoin comporta l'acquisto e la vendita di Bitcoin come asset commerciale. Pertanto, è necessario disporre di Bitcoin da utilizzare per il commercio. È possibile acquisire Bitcoin in vari modi, dal mining, all'acquisto e alla ricezione di Bitcoin in regalo.

L'acquisto di Bitcoin è il modo più comune per acquisire Bitcoin. Per acquistare Bitcoin da uno scambio di criptovalute o da una piattaforma di trading di criptovalute è necessario utilizzare denaro fiat o altre criptovalute. Queste entità aiutano a negoziare il Bitcoin, ma in modi diversi, come spiegato di seguito.

Piattaforma di trading Bitcoin

Non è possibile negoziare il Bitcoin in modo tradizionale, recandosi in un mercato fisico. Essendo un bene digitale, il trading di Bitcoin avviene su piattaforme digitali, tra cui le borse e i broker di criptovalute.

Una borsa delle criptovalute è una piattaforma online o digitale che consente di scambiare direttamente criptovalute. Ci si registra su una borsa delle criptovalute e si inizia ad acquistare e vendere con gli altri operatori della sede.

Potete anche optare per un broker di criptovalute come piattaforma di trading di Bitcoin. A differenza degli exchange di criptovalute, questi agiscono come intermediari tra i trader. Considerate il brokeraggio di criptovalute come un tipico broker che vi aiuta a fare trading di Bitcoin a pagamento.

Portafoglio Bitcoin

Inoltre, per fare trading di Bitcoin è necessario un portafoglio Bitcoin, un portafoglio specifico per questa criptovaluta. Agisce come un conto bancario digitale per conservare e gestire i Bitcoin derivanti dalle attività di trading. Ad esempio, riceverete i Bitcoin nel vostro portafoglio digitale dopo averli acquistati. Potrete anche vendere i Bitcoin presenti nel vostro portafoglio ad acquirenti disposti a farlo.

Conoscenza del trading di Bitcoin

Il trading di Bitcoin è ancora nuovo e pochi lo capiscono bene. Per questo motivo può essere necessario familiarizzare con il Bitcoin e il trading di Bitcoin. Per farlo, è possibile effettuare ricerche online, dove si trovano molte risorse su questi concetti. Potete anche imparare a conoscere il trading di Bitcoin dalle piattaforme di trading online.

Conclusione

Fare trading di Bitcoin è relativamente facile per chiunque sia interessato. Tuttavia, come spiegato nell'articolo, sono necessari alcuni elementi per diventare un trader di Bitcoin. Quali sono le vostre esperienze con il trading di Bitcoin se lo avete già provato? Condividetele.