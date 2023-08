Calcio, Asti. Thomas Graziani parte forte, doppietta contro l'Albese

Due amichevoli in rapida successione per l'Asti di mister Sesia, che, nell'arco del fine settimana, ha prima battuto 4-1 l'Albese, per poi pareggiare 1-1 contro il Saluzzo.

Nel 4-1 contro i biancazzurri è arrivata addirittura la doppietta per Thomas Graziani: l'attaccante ex Albenga, sceso in campo al fianco del fratello Gabriel, ha infatti trovato la via della rete in due occasioni (le altre due reti sono state realizzate da Picone e Valenti).

Nel pareggio contro i granata la firma dei galletti porta invece la firma di Plado.