Calcio, Carcarese. Nuovo istruttore per i Primi Calci 2017-2018, è Andrea Monaco

La Carcarese dà il benvenuto in biancorosso al tecnico Andrea Monaco, il nuovo istruttore dei Primi Calci leva 2017-18.

Ex calciatore dell'Aurora, centrocampista tecnico dotato di ottima visione di gioco, Monaco lo scorso anno faceva parte dello staff tecnico della Cairese, dove ha allenato i 2016. Ora arriva al Corrent e prende in eredità la squadra di piccoli biancorossi allenata lo scorso anno da Loris Chiarlone, che ora si concentrerà solo sulla Prima Squadra. I due mister si sono già incontrati per aggiornarsi sul lavoro fatto la scorsa stagione dal gruppo.

Andrea sarà coadiuvato da Francesca Bologna, che già lo scorso anno ha seguito in prima persona questo gruppo aiutando Chiarlone, e dall'ex calciatriceBeatrice Revelli (uno degli istruttori che hanno affiancato Luca Castiglia nel Summer Carcarcamp).

“Al nuovo mister il benvenuto in biancorosso e la certezza che saprà far crescere uno dei gruppi che riteniamo più importanti in prospettiva – commentano dal club - poiché composto da tanti bambini, bravi sul campo e sempre presenti, e da famiglie vicine alla società e davvero unite tra loro”.