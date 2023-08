Calcio, Imperia. Doppio test nel fine settimana, battute Ventimiglia e Pontelungo

Doppio impegno in appena 24 ore per l'Imperia. I nerazzurri hanno infatti affrontato sabato e domenica, in allenamento congiunto, il Ventimiglia e il Pontelungo.

In entrambi i casi la squadra di mister Pisano ha prevalso con risultati larghi.

I frontalieri sono stati superati 4-1, con i gol di Gandolfo, Scalzi e Biffi.

Ieri sera ad Andora, i nerazzurri hanno prevalso 7-0 sui granata di Zanardini. Al "Marco Polo" i marcatori sono stati Castagna, Moro, Ravoncoli, Trucchi, Szerdi e Scalzi (per lui doppietta).

Questi gli undici scesi inizialmente in campo

Ventimiglia - Imperia: Sylla, Gandolfo, Varaldo, Garibbo, Scarrone, Ravoncoli, Faedo, Giglio, Cassata, Szerdi, Ventre.

Imperia - Pontelungo: Rinaldi, Gandolfo, Varaldo, Garibbo, Ravoncoli, Guida, Moro, Giglio, Castagna, Costantini, Ventre.

La formazione del Pontelungo: Ghiozzi, Schiano, T. Fazio, Roascio, D. Favara, Vignola, Ferrentino G. Badoino, M. Favara, Salvaggio, Guardone.

A disposizione: Orru, Calandrino, Bovio, A. Badoino, Caputo, Protti, D. Buttu, Chariq, Gibertini, Basile.