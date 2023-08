Calcio, Vado. Il ds Tarabotto dopo il 4-1 al Fossano: "Coperture da migliorare. Romairone? Questione di equilibri" (VIDEO)

Prosegue le marcia di avvicinamento del Vado ai primi impegni ufficiali.

Ieri mattina i rossoblu hanno battuto 4-1 il Fossano, con il direttore sportivo Luca Tarabotto pronto a presentarsi in sala stampa.

Il dirigente rossoblu ha analizzato tecnicamente e tatticamente cos'hanno raccontato queste prime uscite prestagionali, parlando anche del possibile arrivo di Romairone nel parco offensivo vadese.

L'ex attaccante del Derthona si sta allenando da diverse settimane con i rossoblu, in attesa di una possibile chiamata dalla Serie C, ma non è affatto escluso che possa diventare a tutti gli effetti un giocatore a disposizione di mister Mancini.