Vela. Aperte le iscrizioni per la Millevele Iren

Sono aperte le iscrizioni per la Millevele Iren in programma sabato 23 settembre in occasione del Salone Nautico Internazionale di Genova.

Sono ammesse tutte le imbarcazioni monoscafo suddivise in categorie in base alla lunghezza fuori tutto.

Percorso a vertici fissi nel golfo di Genova, fra l’area Fieristica e Punta Chiappa.

I percorsi saranno tre rispettivamente per il gruppo A (rosso), B (verde) e C (giallo) e saranno a bastone. Il segnale di partenza della Veleggiata sarà dato Sabato 23 Settembre 2023, alle ore 11, nelle acque antistanti Quarto.

Il “Trofeo Millevele” sarà assegnato alla prima imbarcazione arrivata nel percorso completo, dei rispettivi Gruppi A, B e C.

Verranno inoltre assegnati i seguenti riconoscimenti:

– Trofeo Challenge Coppa Bartolomeo Boero: Assegnata al Circolo Velico che ha “Collaborato” nella realizzazione della veleggiata, la cui imbarcazione rappresentante

otterrà il miglior piazzamento nel Gruppo più numeroso.

– Premio YCI Intercircoli: Al Club che avrà piazzato più imbarcazioni tra i primi 5 arrivati di ogni gruppo. Il punteggio verrà assegnato per sommatoria dei punti decrescente dal

primo al quinto (primo 5 punti, secondo 4 punti ecc. ecc.). Le imbarcazioni appartenenti allo Yacht Club Italiano saranno escluse da questa speciale graduatoria.



– IREN Utility Cup: Riservata alle imbarcazioni invitate da IREN Luce Gas e Servizi.



– Millevele Classic: riservata alle imbarcazioni d’epoca e classiche iscritte nei rispettivi Gruppi A, B e C e costruite prima del 1985 che saranno così divise:

Classiche: per le imbarcazioni costruite tra il 1970 e il 1985.

Epoca: per le imbarcazioni costruite prima del 1970.

Saranno previsti riconoscimenti per la prima imbarcazione arrivata di ogni Gruppo (A, B e C).



– Il Trofeo YCI Heritage: andrà all’imbarcazione più ‘antica’ iscritta e che completa il percorso.



– YCI Trophy: sarà assegnato alla prima imbarcazione arrivata dei rispettivi Gruppi A, B e C appartenente a Socio YCI.



– Premio Confindustria Nautica: Premio riservato al Cantiere e all’imbarcazione appartenente ad un cantiere presente in esposizione al 63° Salone Nautico che ha raggiunto il miglior piazzamento in ogni Gruppo.