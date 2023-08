Calcio. Contorni già definiti per la nuova Cairese: 3-5-2 e tanta qualità in mediana

Aver assistito alle due amichevoli della Cairese ha confermato in maniera tangibile le sensazioni "su carta", figlie delle operazioni di mercato.

C'è poco da dire: i valbormidesi sono e saranno la squadra favorita per il salto in Eccellenza, anche se qualche aspetto, com'è normale che sia il 16 di agosto, è ancora da mettere a fuoco.

Sia contro l'Alba che con il Città di Savona mister Lepore ha schierato i gialloblu in campo con il 3-5-2.

Le uniche variabili nell'undici titolare sono state l'utilizzo prima di Sassari e poi di Zunino a fianco di Sogno e l'inversione da una partita all'altra di Boveri e Gargiulo nel pacchetto difensivo, nel primo test rispettivamente centrale e braccetto.

CIò che intriga maggiormente, però, sono gli equilibri che sta ricercando la Cairese nel cuore del campo. Il trio Sancinito, Lazzaretti e Silvestri garantisce qualità e capacità di inserimento, seppur di fronte all'Alba qualche difficoltà è stata palesata a livello di recupero palla.

Un aspetto da valutare a pieno in seconda battuta, quando la piena condizione atletica regalerà maggior smalto anche alla mediana valbormidese.

Nel caso servisse più fisicità le alternative non mancano. Il giovane Turone ha destato un'ottima impressione (bene anche Insolito in fase di spinta sulla corsia destra); in attesa del rientro a pieno ritmo da parte di Facello, nel lotto delle possibilità tattiche non è da sottovalutare l'eventuale utilizzo del 4-3-1-2, con Silvestri a ridosso delle due punte.

Sul fronte mercato resta calda la pista per un esterno di livello, mentre qualche limatura potrebbe arrivare nel pacchetto under. Per il pieno recupero del centravanti Poggi sarà invece necessario attendere con tutta probabilità metà autunno.