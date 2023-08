Calcio: dopo le prime settimane di lavoro per la Sanremese, l'analisi del direttore sportivo Panuccio e del tecnico Giannini

Dopo l’allenamento congiunto di ieri sera contro i francesi del Saint Sylvestre (2-0, reti di Silenzi e Tordini), la Sanremese oggi e domani potrà usufruire di due giorni di meritato riposo. Ne approfittiamo per analizzare queste prime tre settimane di lavoro con il direttore sportivo Marcello Panuccio e con il tecnico Gabriele Giannini.



“Le amichevoli estive lasciano il tempo che trovano – dichiara Panuccio – ma sicuramente anche ieri ci sono stati dei significativi progressi. Continuiamo a non subire gol e abbiamo creato tantissime occasioni, anche se abbiamo finalizzato poco. Sono contento che si sia sbloccato Silenzi, così come sono soddisfatto della crescita dei giovani. Manca quasi un mese all’inizio del campionato, c’è tutto il tempo per aspettare chi in questo periodo ha avuto qualche problema fisico o chi deve ancora inserirsi nei meccanismi della squadra. Considerando lo slittamento della Coppa Italia di una settimana, sicuramente organizzeremo un altro test il 26 o il 27 agosto, mentre resta confermata l’amichevole di domenica prossima 20 agosto al Comunale contro il Genoa Under 18″.



“Abbiamo fatto dei carichi di lavoro importanti – afferma mister Giannini – anzi abbiamo lavorato anche meglio dello scorso anno. È normale che in questo momento non ci sia brillantezza, sarebbe grave se non fosse così. Contro il Saint Sylvestre abbiamo deciso di risparmiare chi non è al meglio. L’ideale è avere tutti a disposizione per l’inizio della stagione ufficiale. Rispetto ad un anno fa la squadra è ringiovanita, ho tante alternative e rischia di restare fuori qualcuno che giocherebbe certamente titolare in un altro club. Il mio bilancio al momento è positivo, dobbiamo continuare a lavorare sodo e sono sicuro che, quando saliremo di condizione, migliorerà la fluidità di manovra e saremo più concreti sotto porta. Faremo altri test nei prossimi giorni, in modo da avere le idee più chiare e decidere se eventualmente intervenire sulla rosa per renderla ancora più competitiva“.



Terminato il periodo di ritiro al Castellaro Golf Resort, la squadra si ritroverà al Comunale il 16 pomeriggio per riprendere gli allenamenti.