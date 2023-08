Calcio, San Francesco Loano. Sabato il Memorial Saglietto con Spotornese e Baia Alassio Auxiilium

Torna sabato sera, per la seconda edizione. il Memorial Gino Saglietto.

Sul campo dell'Ellena, oltre ovviamente ai padroni di casa della San Francesco Loano, scenderanno in campo anche la rinnovata Baia Alassio Auxilium e la Spotornese, pronta a recitare un ruolo da protagonista nel prossimo girone B di Prima Categoria.

Per i rossoblu di Cattardico sarà il terzo appuntamento prestagionale dopo la vittoria interna con il Cengio e la sconfitta per 1-0 sul campo del Pietra Ligure.

Proprio al Devincenzi non sono mancati buoni segnali, nonostante le tante assenze (sopratutto in mediana) per i loanesi. Si cercano quindi conferme, a pochi giorni dai primi impegni ufficiali.

Il fischio d'inizio è fissato alle 20:30, ingresso a 5 euro