Calcio, Serie D. I club potranno trasmettere le partite in streaming anche nella stagione 2023/24

Il Dipartimento Interregionale concede facoltà ad ogni singola società, in deroga alla Circolare L.N.D. n. 8 del 1° luglio 2023, della diffusione - anche a pagamento - delle eventuali dirette trasmesse live streaming in occasione di gare interne ufficiali della stagione sportiva 2023/2024, esclusivamente sui propri canali social ufficiali.

È espressamente vietata ogni altra modalità di trasmissione diversa da quella sopra indicata, in modo particolare il ricorso a piattaforme esterne a quelle dei canali social ufficiali delle singole Società inoltre non sono consentite, a nessun titolo, interconnessioni con operatori della comunicazione.

Non sarà consentita la trasmissione delle gare di cui sopra in modalità live streaming nell’ipotesi di acquisto della singola gara da parte di emittenti accreditate ed autorizzate ovvero di acquisto di uno dei pacchetti previsti per i diritti audio-video del Campionato Serie D ovvero delle gare trasmesse a seguito di eventuale accordo tra la L.N.D. e emittenti nazionali qualificate.

Le disposizioni di cui al presente Comunicato, salvo revoca, avranno durata fino al termine della Stagione Sportiva 2023/2024.

