Ventimiglia, tribune off limits per i tifosi. Calcopietro rassicura: "A breve saranno omologate" (Foto)

La nuova stagione del Ventimiglia Calcio è alle porte e c’è il rischio che nessuno possa usare le tribune del campo Morel durante le partite visto che al momento non risultano ancora omologate. L'assessore allo Sport Serena Calcopietro, però, rassicura a riguardo: "Dipende dagli uffici ma dovrebbero essere omologate entro l’inizio della stagione calcistica".

“Ha tutto in carico l’ingegnere Sciandra” - fa sapere l’assessore Calcopietro - “La convocazione dovrebbe essere fatta entro fine agosto anche perché poi inizia la stagione del Ventimiglia calcio".

Anche il direttore sportivo della società granata, Nicola Veneziano, conferma che le tribune dovrebbero essere omologate entro la fine del mese: “Gli uffici si stanno prodigando e a breve dovrebbero essere omologate, sia la tribuna nuova sia quella sul campo in erba sulla quale sono stati fatti dei lavori, a regolamento, che la commissione vigilanza riteneva opportuni”.

“Siamo, perciò, in attesa della commissione vigilanza per far sì che siano omologate entrambe. È una questione di giorni" - svela Veneziano - “Abbiamo la concreta speranza che ciò avvenga entro fine agosto, quando ci serviranno visto che inizieremo a fare le partite ufficiali. La Coppa Italia dovrebbe, infatti, prendere il via il 27 agosto. Il Comune nella persona dell’assessore Serena Calcopietro e l’intera amministrazione comunale si stanno impegnando attivamente affinché ciò avvenga, li ringraziamo, perciò, per la collaborazione”.