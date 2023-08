Calcio. Armando Prisco saluta il Città di Savona: "Avrò sempre la sciarpa biancoblu al collo"

E' una voce più volte incrinata dall'emozione quella di Armando Prisco, pronto a confermare il proprio saluto al Città di Savona.

L'estremo difensore, alla sua seconda esperienza in biancoblu, non disputerà infatti il prossimo campionato all'ombra della Torretta.

"Sono emozionato e al contempo dispiaciuto per questo epilogo. Soltanto una problematica mia personale non mi ha permesso di mantenere l'impegno che ho voluto assumere nei confronti dei colori biancoblu, colori che, per il sottoscritto hanno avuto, hanno e avranno sempre una fortissima valenza.

Ci tengo a ringraziare ogni componente della società, dai dirigenti allo staff: tutti quanti si sono comportanti benissimo con me fin dal primo giorno.

Mi sono sentito desiderato e per il Savona ho rinunciato anche a categorie superiori al sud o a situazioni interessanti qui vicino (si è parlato di un interessamento della Cairese ndr)".

Oltre alla Prima Squadra, Prisco lascerà anche il vivaio biancoblu.

"E' un dispiacere immenso. Dietro al vivaio del Savona c'è un grande progetto e avevo in parallelo la possiblità di iniziare a svolgere il ruolo di preparatore dei portieri, affiancando un percorso di formazione federale già concordato con i dirigenti.

Era un doppio compito che mi "sentivo addosso" e mi gratificava tantissimo. Peccato".

Sul futuro di Prisco restano aperte tante soluzioni.

"Per restare positivi si suol dire che quando si chiude una porta un portone è pronto a spalancarsi. Ora peròdevo cercare di rialzarmi e trovare la giusta strada. Spero che il Città di Savona faccia bene e che ci sia l'opportunità in futuro di tornare a collaborare. Rimango a disposizione, con la sciarpa biancoblu al collo".