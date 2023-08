Calcio. Continua il tour del presidente Ivaldi, lunedì il presidente del CR Liguria sarà a Pietra Ligure e a Legino

Dieci giorni di incontri per approfondire i temi della prossima stagione calcistica in Liguria e per approfondire tutti gli aspetti legati alla “Riforma dello Sport”. Il Presidente della LND Liguria Giulio Ivaldi inizia lunedì prossimo il tour nelle delegazioni della Liguria per affrontare con i dirigenti sportivi del territorio tutte le novità relative alla stagione agonistica 2023-2024 che prenderà il via domenica 27 agosto con le prime sfide dei tornei di Coppa Italia Eccellenza e Promozione.

Al fianco del presidente ci saranno anche esperti di settore che forniranno chiarimenti in merito agli effetti della Riforma dello Sport sui cambiamenti delle normative oltre a tutte le informazioni organizzative sulla stagione al via.

Si parte con la Delegazione LND di Savona, lunedì alle ore 17.30 presso il Campo Sportivo “G. De Vincenzi” a Pietra Ligure. Nella stessa giornata, alle ore 20,30, la “squadra” del Comitato ligure si sposterà al Campo Sportivo “Ruffinengo” di Savona.

Appuntamento a Imperia fissato per Mercoledì 23 Agosto (ore 20.30) presso la sede della Figc LND Imperia in Piazza Dante 11. Venerdì 25 saranno protagonisti i dirigenti della Delegazione di Chiavari che incontreranno Ivaldi e il suo staff alle ore 20.30 presso il Centro “Benedetto Acquarone” di Chiavari.

Lunedì 28 Agosto (ore 20.30) appuntamento per i dirigenti di Genova in una sede ancora da definire mentre Martedì 29 Agosto (ore 18.00) il tour si chiude alla Spezia presso l’Oratorio Salesiano di Via Roma 138.