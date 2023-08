La nota matuziana:

Il Dipartimento Interregionale della LND ha ufficializzato gli accoppiamenti del Primo Turno di Coppa Italia di serie D (si ricorda che i biancoazzurri non scenderanno in campo il prossimo 27 agosto nel Turno Preliminare): la Sanremese esordirà nella manifestazione tricolore di categoria il 3 settembre in trasferta allo stadio Chittolina contro il Vado. Sarà il remake della finale play off dello scorso 21 maggio, anche se a campi invertiti. Gara secca, si gioca alle 15!