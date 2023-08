Calcio, Coppa Liguria di Prima Categoria. Sono 22 i gironi varati per il primo turno

La manifestazione si articolerà in un primo turno, definito in n. 22 gironi triangolari da disputarsi con gare di sola andata; un secondo turno definito in n. 06 gironi triangolari e n. 01 girone quadrangolare; un terzo turno di semifinale definito in n. 01 girone triangolare e n. 01 girone quadrangolare; una gara di Finale unica in campo neutro.