Pallamano, l'esperienza dell'imperiese Chiara Repetto agli europei di Ankara

La giovanissima atleta imperiese Chiara Repetto, classe 2006, della San Camillo Riviera Pallamano Imperia, è appena tornata da Ankara dove ha partecipato agli Ehf Championship, i campionati europei di pallamano nella squadra Under 17.

“È stata una bellissima esperienza, poter partecipare è stato un onore enorme -commenta la Repetto- Siamo arrivate quinte, sicuramente potevamo ottenere qualcosa di più, siamo anche state un po’ sfortunate per poco non siamo passate in semifinale, ma abbiamo perso una sola partita, ne abbiamo vinte cinque su sei. È comunque un ottimo risultato, considerando che è stata la prima esperienza internazionale per tutte”.

Prima del campionato le atlete si sono dedicate a un’intensa preparazione, a casa e poi in ritiro alla “Casa della Pallamano” di Chieti: “A Chieti ci allenavamo due volte al giorno, ci siamo dedicate sia alla preparazione atletica che a quella tecnica e tattica. La preparazione è stata molto intensa, l’ho trovata difficile anche perché ho ripreso da poco dopo un’operazione al ginocchio, ma l’ho superata.

La più grande difficoltà di questa esperienza -prosegue - oltre alla distanza da casa, è stato lo sforzo fisico e soprattutto quello mentale: bisognava dare sempre il massimo sia durante le partite, ma anche a Chieti dove c’è stata una selezione, siamo partite in 22 ma solo in 17 abbiamo proseguito con il campionato”.

La pallamano fa parte della sua vita praticamente da sempre: “Gioco da quando avevo cinque anni, ho iniziato questo sport perché già lo praticavano mia sorella e mia mamma che è anche allenatrice. Anche per questo partecipare al campionato è stata una grande soddisfazione, sia per la pallamano imperiese, non credo in molti abbiano raggiunto questo traguardo, ma anche personale per avercela fatta dopo un infortunio”.

Ora ricominciano gli allenamenti in palestra a Imperia: "Il prossimo obiettivo sono gli europei Under 18, vedremo se, tra due anni, sarò selezionata".