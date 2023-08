Calcio, Albenga. Oggi il test con la Pro Vercelli, tra i convocati anche l'argentino Barranco

E' bastato scorrere l'elenco dei convocati dell'Albenga per vedere all'interno del parco attaccanti il nome di Bruno Ignacio Barranco, attaccante argentino classe 1997 ben conosciuto all'interno del girone A di Serie D.

Barranco nella passata stagione na infatti militato nelle fila dello Stresa Vergante, mettendo a segno 10 reti.

I rumors di calciomercato lo avevano avvicinato al Livorno, ma in questi giorni la punta si è aggregata al gruppo di mister Fabio Fossati.

Al momento non si parla ancora di tesseramento. i canali ufficiali della società non hanno ancora espresso alcun tipo di comunicazione, ma anche il test odierno con la Pro Vercelli al Piola (ore 17:00), sarà utile per approfondire le valutazioni.