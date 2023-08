Calcio. Il Memorial Saglietto è della San Francesco Loano, davanti a Spotornese e Baia Alassio Auxilium

SAN FRANCESCO LOANO - SPOTORNESE 2-0 (10' Basso, 37' Rocca)

45' finisce qui! La San Francesco vince il secondo Memorial Saglietto

37' RADDOPPIO DELLA SAN FRANCESCO! GRAN GOL DI ROCCA CHE, IN CADUTA, RIESCE COMUNQUE A TROVARE LA CONCLUSIONE A FIN DI PALO. IL SECONDO MEMORIAL SAGLIETTO E' IN MANO AI ROSSOBLU

36' Ferrotti fa tutto bene tranne la conclusione dai 20 metri

29' destro violento di Fabbretti da posizione defilata, palla ribattuta in corner. La Spotornese ci prova comunque nonostante l'inferiorità numerica

27' Rocca va di pallonetto, palla a lato

25' girandola di cambi per mister Dorigo

23' Peuto dalla distanza, Accame controlla la sfera finire la propria corsa sul fondo

19' Totaro vicino al raddoppio, mancino in spaccata che non trova la porta per pochi centimetri

15' Spotornese vicina al pari con Brini, chiude bene lo specchio in uscita Accame

10' SAN FRANCESCO IN VANTAGGIO! Costruzione dal basso avventata per la Spotornese. Break di Basso su Magnani e destro in scioltezza in porta

2' SUCCEDE DI TUTTO IN QUESTI PRIMI MINUTI, SPOTORNESE IN 10 PER IL TOCCO DI MANO DAVANTI ALLA PORTA DI COSENTINO. RIGORE PER LA SAN FRANCESCO PARATO CON GRANDE BRAVURA DA OTTONELLO AD AUTERI

1' inizia la finale

TERZA PARTITA

SAN FRANCESCO LOANO - BAIA ALASSIO AUXILIUM 1-0 (43' Totaro)

46' il match si chiude con la gran bordata di Staltari, un bacino alla traversa e sfera fuori. La finale del torneo sarà San Francesco Loano - Baia Alassio Auxilium

43' SAN FRANCESCO IN VANTAGGIO, AUTERI CENTRALMENTE PER HALAJ, CONTROLLO E TIRO VINCENTE!

38' Calcagno al volo dopo la smanacciata di Pampararo, palla alta

33' risponde la San Francesco con Staltari, mancino a chiudere dal limite dell'area piccola, conclusione debole

30' Miracolo di Gallo su Perrier, bel movimento del numero 9 ex Pontelungo, paratissima a mano aperta per il portiere rossoblu

22' è quasi un 4-2-3-1 in fase offensiva quello della San Francesco, con Staltari ad allargarsi sulla linea di Auteri e Totaro dietro ad Halaj. In fase di non possesso si stringe Staltari a supporto del centrocampo

16' Totaro abbattuto al vertice dell'area, fossimo stati in campionato sarebbe scattato il provvedimento disciplinare. San Francesco che insiste a premere sulla corsia mancina

14' sventagliata di Auteri a cercare Totaro, scarico per Calcagno che tira di prima intenzione, palla fuori di un metro

12' punizione di Totaro da posizione decentrata, conclusione poco convinta, inevitabile non ptrovare la porta

10' rossoblu in emergenza in mediana, ci sono Basso e Calcagno a porsi da diga davanti alla difesa

5' giallo per Zuoita, inizio pepato per questa seconda sfida

1' inizia il secondo match

SECONDA PARTITA

SPOTORNESE - BAIA ALASSIO AUXILIUM 2-1 (4' aut. Velaj, 11' Brini - 42' Tomao).

47' sfiorano il pareggio le vespe nel finale, triplice fischio, il primo match è della Spotornese

45' saranno due i minuti di recupero

42' ACCORCIA LE DISTANZE LA BAIA ALASSIO, COLPO DI TESTA DA POCHI PASSI DI TOMAO, 2-1

38' Zouita fugge verso la porta della Spotornese, ottima la chiusura di Orcino

34' ammonito Odasso, poco da segnlare negli ultimi minuti

25' punizione dai ventri metri di Cavassa, palla alta

23' Tomao incrocia con forza, respinge Ottonello a mani aperte

17' la Baia dimezza lo svantaggio con il tocco sottomisura di Tomao, rilevata però una posizione irregolare, si resta sul 2-0

11' RADDOPPIA LA SPOTORNESE! BEL LOB DI BRINI SULL'USCITA DI PAMPARARO

9' replica della Baia Alassio con Perrier, destro dalla distanza alzato in corner da Ottonello

4' SUBITO SPOTORNESE IN VANTAGGIO! PUNIZIONE DI COSSU, VELAJ DEVIA NELLA PROPRIA PORTA

1' si parte!

PRIMO MATCH

SAN FRANCESCO LOANO: Gallo, D'Aiuto, Zaccaria, Nardulli, Balla, Basso, Totaro, Calcagno, Rocca, Auteri, Staltari.

A disposizione: Accame, Angelico, D'Aprile, Taku, Barone. Giglio, Halaj.

Allenatore: Cattardico

SPOTORNESE: Ottonello, Zhuzhi, Caroniti, Magnani, Mordeglia, Suttta, abbretti, Orcino, Cossu, Briano, Brini.

A disposizione: Marangon, Basso, Cosentino, Barranca, Peuto, Ferrotti, Chessa.

Allenatore: Dorigo

BAIA ALASSIO AUXILIUM: Pampararo, Velaj, El Harzli, Cavassa, Mollo, Combi, Tomao, Odasso, Perrier, Paltrinieri, Zouita,

A disposizione: Tornago M., Tornago S., Gervasoni, Fumagalli, Esposito, Andolfatto, Negroni, Michero, Abate.

Allenatore: Sardo