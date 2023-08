Calcio, Speranza. Anno nuovo, filosofia intatta per mister Girgenti: "A caccia dei risultati attraverso il gioco"

Gioventù, entusiasmo e tanta voglia di stupire attraverso il bel gioco. Sono questi gli ingredienti con cui la A.S.D. Speranza 1912 F.C. si presenterà ai nastri di partenza del girone B di Prima Categoria. La compagine rossoverde ha cambiato parecchio rispetto alla passata, positiva, stagione e si propone come la mina vagante di un raggruppamento che vede favorite altre compagini. Un aspetto, quest’ultimo, che farà da stimolo aggiuntivo per un gruppo di giovani e giovanissimi che si apprestano a vivere un’annata in cui potranno esprimere e sviluppare ulteriormente le proprie capacità.

«Siamo all’anno zero – commenta il tecnico Davide Girgenti – rispetto alla passata stagione, sia per motivi lavorativi sia per scelta tecnica,abbiamo cambiato sette elementi inserendo undici giocatori nuovi all’interno di una rosa che, complessivamente, è composta da trenta calciatori anche per fare fronte agli infortuni chesi possono verificare lungo la stagione. L’aspetto che caratterizza maggiormente il nostro gruppo è l’età media molto bassa. Ci sono giovani che hanno già dimostrato il proprio valore in altre squadre e che, qua da noi, dovranno confermarsi ed altri che avranno l’opportunità di mettersi in mostra oppure rilanciarsi tra le nostre fila. Sarà una sfida per tutti in cui punteremo a fare meglio dello scorso anno».

Anche per quanto riguarda il proprio coefficiente di difficoltà, ilcampionato che comincerà il 27 settembresi preannuncia estremamente complicato.

«Il nostro è un girone difficilissimo – analizza mister Girgenti – Masone, Città di Savona e Spotornese si presentano come le favorite alla vittoria finale mentre noi ci poniamo nel gruppo delle squadre immediatamente a ridosso delle big. Di sicuro resterà immutata la nostra vocazione di fare risultato attraverso il gioco. Per raggiungere un simile obiettivo sto lavorando molto sulla mentalità che dovranno condividere i miei giocatori ma, già dai primi allenamenti, posso dire che le indicazioni sono confortanti in tal senso. La Coppa Italia che comincerà il 3 settembre costituirà un ottimo banco di prova. Rispetto alla stagione ormai alla porte, c’è tanta voglia di fare bene anche in società con investimenti importanti pure nel settore giovanile».

A dare un segnale di continuità con la storia ed i valori della A.S.D. Speranza 1912 F.C. c’è pure una figura come quella di Nicola Orsolini. Il classe ‘95, nato calcisticamente nella società rossoverde per poi rientrarvi cinque anni fa, sarà il capitano della Prima Squadra per la quinta stagione consecutiva ed è diventato uno dei responsabili del settore giovanile del sodalizio savonese insieme a Giancarlo Aismondo. Un doppio ruolo che sta vivendo con grande entusiasmo e la consueta serietà.

«Dare l’esempio in campo diventerà un imperativo ancora più grande – commenta il capitano dello Speranza - finora l’esperienza con i più piccoli è divertente e diventa emozionante quando si vedono i miglioramenti che i nostri giovani compiono giorno per giorno. Per quanto riguarda la mia esperienza da calciatore, invece, trovo che ci aspetti una stagione entusiasmante. Non siamo i più forti ma non temiamo nessuno».