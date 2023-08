Calcio. Cos'ha raccontato il Secondo Memorial Saglietto?

E' stata una serata di calcio piacevole, nonostante la cappa di calura ferragostana, quella andata in scena ieri sera allo stadio "Ellena".

I padroni di casa della San Francesco hanno rispettato i pronostici, battendo rispettivamente 1-0 e 2-0 la Baia Alassio Auxiulium e la Spotornese (2-1 invece per i biancazzurri sugli alassini).

Partendo proprio dai rossoblu di Cattardico, si è avuta sostanzialmente conferma di quanto visto a Pietra Ligure. A conti fatti, in queste prime amichevoli, la San Francesco ha mostrato una buona tenuta difensiva, piegandosi solo di fronte alla punizione di Gianmarco Insolito.

In mediana si attende qualità con i rientri di Di Lorenzo, Buonocore e Bonifazio, seppur Basso e Calcagno non abbiano demeritato, pur con caratteristiche logicamente diverse. Per creare occasioni offensive è stata sufficiente la qualità nel reparto offensivo, ma i rossoblu possono ulteriormente alzare l'asticella. San Francesco alla vigilia di un campionato da fascia alta? E' presto per dirlo, ma c'è curiosità nel capire come i rossoblu si approcceranno al prossimo torneo di Promozione.

E la Spotornese? La squadra è reduce dal piazzamento playoff ed è stata ulteriormente rafforzata. Se sarà l'autentica favorita per la vittoria del girone B di Prima Categoria lo dirà soltanto il tempo, ma anche nei momenti più complicati vissuti ieri sera i biancazzurri hanno sempre dimostrato di essere squadra.

Lavori in corso invece per la Baia Alassio Auxilium. Ieri sera si è visto come la continuità a livello tecnico abbia premiato Cattardico e Dorigo. La strada per mister Sardo e le vespe è solo all'inizio, ma grinta e determinazione non sono mancati (buona la prova di Perrier, più volte vicino alla rete e fermato solo da uno strepitoso intervento di Gallo).