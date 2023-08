Calcio. Le testate di Mikhaylovskiy e Turone decidono l'amichevole tra Vado - Cairese, 1-1 al Chittolina

VADO - CAIRESE 1-1 (12' Mikahylovskiy - 90' Turone)

45' IL PAREGGIO DELLA CAIRESE! COLPO DI TESTA DI TURONE CHE TERMINA ALL'INCROCIO, TERMINA 1-1 IL TEST DEL CHITTOLINA

43' sinistro di Zunino a ifl di palo da calcio piazzato, vola Romano ma non deve intervenire

40' cinque minuti alla fine

31' Facello entra nuovamente nel cuore del campo, il destro è goloso, palla alta

22' nuovo cooling break

16' Donaggio per Lo Bosco, molto bene Negro in uscita a chiudere

14' importante l'ingresso di Facello, pur da braccetto, nella Cairese. Il difensore esce spesso in pressione fino alla mediana, rompendo la linea e dando dinamicità al centrocampo

12' tanti cambi su entrambi i fronti

11' prova il break Sogno, tiro ribattuto, al palla arriva a Lazzaretti che di destro trova un'altra deviazione. Angolo

8' punizione per Sancinito. Cometa senza coda

6' nella Cairese è entrato Facello al posto di Turone. Donaggio in campo al posto di Capra

5' finalmente trova ritmo la Cairese, mancino di Silvestri respinto dal portiere rossoblu Romano

4' dalla bandierina Sogno arretra al limite liberandosi per la conclusione, palla alta (schema identico rispetto a quello visto con il, dove nell'occasione la punta argentina colpì la traversa)

3' si stacca Sogno cercando il cross, si rifugia in corner la difesa del Vado

1' si riparte

SECONDO TEMPO

45' in archivio il primo tempo, 1-0 per il Vado

42' provano ogni tanto le punte della Cairese ad alzare il pressing. Una pressione non organica però a livello di squadra, il Vado ha buon gioco a uscire

39' un po' di nervosismo per Lo Bosco, pochi rifornimenti per l'attaccante rossoblu

32' Fresia si sporca i guanti: cross di Sancinito a cercare Sogno. Palla alta per la punta argentina, il portiere blocca a terra

29' dopo il cooling break cross deviato di Codutti, alza in corner Scalvini

24' Cairese che non si è scomposta dopo lo svantaggio. Ritmi sempre blandi, alla ricerca della fiammata in verticale

22' Vado in campo con il 3-5-1-1, Fatnassi orbita attorno a Lo Bosco

20' prova Capra col calibro dal limite, destro a cercare il secondo palo, fuori di poco

12' VADO IN VANTAGGIO! Svetta Mikhaylovskiy sugli sviluppi di calcio d'angolo. Rossoblu avanti

11' Dodaro da fuori, Scalvini respinge come può

10' Cairese confermata con il 3-5-2. Non c'è Gargiulo in difesa, al suo posto Turone che conferma tutta la propria ecletticità a livello tattico

8' Scalvini determinante in questo avvio, ancora una parata in uscita bassa per l'ex portiere dell'Albenga, questa volta sul tocco sottomisura di Valagussa

6' il Vado cerca molto Spanu sulla sinistra, l'esterno mancino si è sempre rilevato un fattore nelle prime uscite dei rossoblu

3' azione per il Vado che si sviluppa dalla mediana fino all'out destro. Il cross finale arriva a Lo Bosco la cui conclusione viene ribattuta con il corpo da Scalvini

1' si parte!

PRIMO TEMPO

VADO: Fresia, Codutti, Mikhaylovskiy, Capra, dodaro, Lo Bosco, Capone, Fatnassi, Peretti, Valagussa, Spanu.

A disposizione: Romano, Cannistrà, Cenci, Donaggio, Szyszka, Carastro, Mele, Casaza, Ferrieri, Rolandi, calcagno, Bonanni, Pera.

Allenatore: Mancini

CAIRESE: Scalvini, Turone, Brignone, Boveri, Sancinito, Garbarino, Lazzaretti, Silvestri, Sassari, Sogno, Insolito

A disposizione: Negro, Facello, Cortesi, Ponzo, Turco, La Rosa, Chiarlone, Gjataj, Zunino, Diamanti, Giacchino

Allenatore: Lepore