Calcio. Inizia la giornata savonese del presidente Ivaldi. Il Devincenzi e poi il Ruffinengo per affrontare il tema della Riforma dello Sport

Sta per iniziare la giornata savonese del presidente Giulio Ivaldi.

Il presidente del Comitato Regionale Ligure alle 17.30 sarà presente presso il Campo Sportivo “G. De Vincenzi” a Pietra Ligure. Nella stessa giornata, alle ore 20,30, la “squadra” del Comitato ligure si sposterà invece al Campo Sportivo “Ruffinengo” di Savona.

Appuntamento a Imperia fissato per Mercoledì 23 Agosto (ore 20.30) presso la sede della Figc LND Imperia in Piazza Dante 11. Venerdì 25 saranno protagonisti i dirigenti della Delegazione di Chiavari che incontreranno Ivaldi e il suo staff alle ore 20.30 presso il Centro “Benedetto Acquarone” di Chiavari.

Lunedì 28 Agosto (ore 20.30) appuntamento per i dirigenti di Genova in una sede ancora da definire mentre Martedì 29 Agosto (ore 18.00) il tour si chiude alla Spezia presso l’Oratorio Salesiano di Via Roma 138.

Il tema dell'incontro sarà ovviamente la Riforma dello Sport,

Al fianco del presidente ci saranno anche esperti di settore che forniranno chiarimenti in merito agli effetti della Riforma sui cambiamenti delle normative oltre a tutte le informazioni organizzative sulla stagione al via.