Calcio. La Brigata 1907 prende posizione: "Ci faremo trovare pronti quando il Savona 1907 FBC rinascerà per l'ennesima volta"

E' arrivata la presa di posizione della Brigata 1907 in merito all'ormai nota querelle sul marchio del Savona.

Il gruppo ha deciso di non cessare la propria attività a sostegno del Savona 1907 Fbc, ma attenderà il ritorno del Vecchio Delfino:

Alla luce di tutte le vicende emerse negli ultimi tempi, riteniamo doveroso esprimere il nostro punto di vista.

La vergognosa, ma purtroppo, non inaspettata decisione di non iscrivere il Savona al prossimo campionato, ci lascia orfani di ciò. che per noi, era più importante: la nostra squadra, il nostro simbolo, la nostra identità.

Nonostante questo, l'attività del Gruppo non cessa e, tramite iniziative di aggregazione e appartenenza, l'obiettivo sarà quello di non disperdere l'ottimo lavoro svolto insieme agli altri Gruppi, per farci trovare pronti nel momento in cui il Nostro amato Savona 1907 FBC rinascerà per l'ennesima volta.

Sappiamo molto bene per quale motivo si è arrivati a questa situazione.

Una proprietà assente, indecente, schizofrenica, bugiarda, incompetente che, invece, di provocare e rilasciare interviste senza senso, dovrebbe solo pensare a cedere il nostro simbolo, il prima possibile, a chi realmente interessato e/o con un progetto concreto di rilancio.