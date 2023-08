Niente Nazionale per Antonio Conte? Il tecnico si diverte a Bergeggi tra mare e campetto

Era tra i nomi papabili per succedere a Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale ma la Federazione ha poi optato per Luciano Spalletti.

Antonio Conte non ritornerà quindi in azzurro dopo il biennio 2014-2016 e in attesa di una chiamata da parte di qualche squadra di club (o nazionale estera), si sta godendo un'estate di riposo.

Come già avvenuto in passato è stato avvistato a Bergeggi e a confermarlo sono le storie Instagram da lui pubblicate nella giornata di ieri.

"Cosa può fare la passione. Domenica 20 agosto ore 11. 35°. 5 contro 5 e perso 10 a 8. Bravi a tutti". Ha scritto il mister, ex allenatore di Juventus, Chelsea, Inter e Tottenham, che quindi si è cimentato, con un caldo da record, in una partita di calcetto insieme ad un gruppo di giovani nel campetto bergeggino di via Bruxea.

A fare da sottofondo di un altro video dove lo si vede in campo, "Italo Disco", la canzone dell'estate dei The Kolors. Il tocco, c'è da dire, è ancora quello dei vecchi tempi.