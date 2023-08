La Cairese si è mossa in maniera davvero aggressiva sul mercato, portando al Brin tanti giocatori di esperienza con l'obiettivo di tornare a militare in Serie D.

Uno degli ingaggi più d'impatto è stato sicuramente quello di Massimo Tazzer, esterno destro ventiquattrenne nell'ultima stagione al Gubbio, in Serie C.

Per il laterale di Camogli non ci sono tanti tatticismi sul tavolo: l'obiettivo è vincere e condurre i colori gialloblu in quarta serie.