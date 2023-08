Calcio, Celle Varazze. Giovedì test con l'Albissole e l'organico dei tecnici del Settore Giovanile si amplia ulteriormente

Il Celle Varazze ha completato la presentazione dei quadri tecnici del Settore Giovanile con l'inserimento di figure cardine in ulteriori livelli.

A curare la preparazione dei portieri saranno Mauro Bianco e Ugo Corsini, con Marco Debenedetti a curare la crescita degli estremi difensori più giovani.

Nel vivaio delle Civette entrerà anche Cristiano Francomacaro, la cui collaborazione sarà incentrata nell'ambito della coordinazione motoria.

Per quanto concerne la Prima Squadra, invece, i ragazzi di mister Monteforte torneranno in campo giovedì sera per il test match contro l'Albissole. Fischio d'inizio alle 20:00 all'Olmo - Ferro.