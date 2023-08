Calcio. Il presidente Ivaldi tranquillizza le società: "La Riforma dello Sport impatterà solo sul 10% dei tesserati" (VIDEO)

La prima tappa è stata al Devincenzi di Pietra Ligure, poi in serata il presidente Giulio Ivaldi, affiancato da due figure ben conosciute come quella di Alberto Marchese e di Stefano Rovatti, si è recato a Legino per incontrare le società della nostra provincia.

Il format dei campionati giovanili e gli effetti della Riforma dello Sport sono stati al centro del confronto, soprattutto dopo le ultime normative regolamentari, contrattuali previdenziali e fiscali introdotte dal Governo.

Il presidente Ivaldi ha tranquillizzato i club: l'obiettivo è di mitigare quanto più possibile gli effetti negativi, anche grazie a un confronto con i politici del territorio, permettendo così a un numero limitato di presidenti, soprattutto nelle categorie minori, di essere considerati dei veri e propri datori di lavoro.