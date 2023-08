Calcio. La Carcarese vince il triangolare, secondo posto per il Millesimo, in ritardo il Città di Savona

E' andato alla Carcarese il torneo triangolare disputato questa sera allo stadio Corrent.

I biancorossi hanno prevalso sia sul Città di Savona (2-0, gol di Saviozzi e Nonnis), che in rimonta sul Millesimo (doppietta di Canaparo e Saviozzi, Latyr e Rovere per i giallorossi).

Il secondo posto è andato appannaggio della squadra di mister Macchia, pronta nella sfida inaugurale a battere i biancoblu 2-0 (reti di Delfino e Torra).

Qualcosa da limare a livello difensivo per la Carcarese, il Millesimo alimenta le propria ambizioni d'alta classifica, mentre il Città di Savona ha ancora palesato problematiche sia in fase difensiva (4 gol presi in novanta minuti) che in zona offensiva (nessun gol su azione messo a segno negli ultimi due triangolari).