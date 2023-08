Calcio, Speranza. Open day Sotto le Stelle in attesa dei primi impegni ufficiali

La A.S.D. Speranza 1912 F.C. mantiene viva una funzione di utilità sociale che non passa mai in secondo piano rispetto alla dimensione puramente agonistica. Fa parte di una simile identità anche l’iniziativa “Open Day sotto le stelle” che tutti i mercoledì alle ore 20, al mitico “Scaletti”, permette a chiunque di sperimentare sul campo l’esperienza del calcio. L’ennesimo punto di riferimento che la società rossoverde offre al popoloso quartiere di Lavagnola per portare i più piccoli a trovare nello sport una risposta virtuosa e formativa alla propria crescita. Una strada che si estende anche ai meno giovani perché, attraverso l’esperienza dell’open day serale, anche le persone che vogliono trasmettere ai più piccoli i valori dello sport tramite i rudimenti del calcio potranno trovare l’opportunità di farlo diventandomagari un giorno allenatori e formatori sportivi.

«L’iniziativa dell’Open Day sotto le stelle sta riscontrando un grande successo – spiega Nicola Orsolini, capitano dello Speranza che milita in Prima Categoria oltre che uno dei responsabili del settore giovanile insieme a Giancarlo Aismondo – la risposta dei più piccoli sta andando oltre le più rosee aspettative erappresenta un punto di riferimento non soltanto per il quartiere ma per chiunque voglia provare a giocare a calcio conoscendo nuovi amici e vivendo sul campo i valori più sani del nostro sport. Che vengono sempre trasmessi attraverso il divertimento e la bellezza dello stare insieme. Ci teniamo a sottolineare che, per dare continuità all’iniziativa, proseguiremo anche una volta cominciate le scuole».

La volontà di rappresentare un punto di riferimento di alto valore sociale per tutto il quartiere di Lavagnola verrà sottolineata ulteriormente anche il prossimo 16 settembre al centro commerciale “Il Gabbiano” di Savona con l’ormai tradizione open day di incontro con la città.

«Lo scorso anno, quello del centenario, l’occasione si dimostrò anche un modo per far conoscere un pezzo importante di storia, non soltanto dal punto di vista sportivo, della città di Savona – commenta Mauro Rosa direttore sportivo dello Speranza Calcio – in questa edizione promuoveremo in maniera ancora più saliente la nostra voglia di metterci al servizio dell’intero quartiere per trasmettere un sano e costruttivo senso di inclusività. Il calcio e lo sport, se veicolati nella maniera migliore, possono aiutare come poche altre forme di aggregazione a costruire cittadini e uomini migliori dal punto di vista della lealtà e del rispetto del prossimo in ogni sua differenza».