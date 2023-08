Calcio. Una stagione estiva indimenticabile per i Tornei Libertas

Sembrava potessero già bastare gli ottimi risultati ottenuti dalla Savona Cup (18 squadre suddivise in 3 location) e dalla partecipazione tramite La Fortezza della Cantera Torre de Leon allo Spain Trophy (oro U19 e argento U17) ma invece la stagione è proceduta all'insegna del successo con il tandem Libertas Pizzorno-Vaniglia che si può dire con certezza ha battuto ogni record sbaragliando il fronte. A partire dall'8 luglio di sono succeduti tornei su tornei, un trend vincente destinato a proseguire anche dopo Ferragosto. Il bellissimo impianto dello Zeronovanta in Altare ha ospitato in tanti sabati magici ben 5 rassegne (dai 2005 ai 2015) raggiungendo quota 26, un traguardo inimmaginabile che porta a coronamento lo sforzo e l'impegno di uno staff unito, compatto e professionale sotto ogni punto di vista.

Per non dire dei Mercoledì degli Amaretti (Memorial "A.Badano") in quel di Sassello (4 consecutivi) su due campi in erba perfetti grazie alla certosina cura dell'Asd guidata dal presidente Piombo e dai suoi preziosi e fidati collaboratori. Quattro anche i giovedì sotto l'egida del Pianeta Granata di Cengio in cui si sono svolti happening giovanili di primissimo livello sui due sintetici messi a disposizione dal promoter Adriano Maurizio.

Anche Giusvalla ha detto la sua e con in testa il sindaco Marco Perrone ed il parroco Don Lorenzo si sono disputati due sestagonali riservati alle categorie più alte (2003-2005) che hanno attirato un folto pubblico riservando gol ed emozioni. Lo stesso Spotornito si è avvalso dell'ente Libertas per traguardare i propri obiettivi.

Il capoluogo non è stato certo a vedere e al campo C.Rondoni di via delle Trincee dapprima il Palio dei Rioni vinto dalle Fornaci del tycoon Garofalo ed in seguito il Torneo dei Bagni Marini in versione Over 18 (La Playa) e Under 18 (Crocetta) hanno letteralmente "sbancato" ( 26 squadre in totale).Per non dire di stella San Bernardo che ha visto l'esordio del 1° Memorial Don Renato Schiappacasse, quadrangolare riservato al biennio 2010/11. Grande è l'attesa adesso per la due giorni del Piampagol, nella coccola località di Piampaludo. Ma non finisce qui. In arrivo la tradizionale Supercoppa e le finali nazionali Libertas in Romagna. Una marcia trionfale con numeri da capogiro, all'insegna del divertimento e dello sport sano.